Heute vor 90 Jahren: Einweihung eines Grabmales für die Rathenau-Attentäter

Für Oberleutnant zur See Kern und Leutnant Fischer, die Walter Rathenau erschossen und dann auf der Flucht in der thüringischen Burg Saaleck Selbstmord begangen haben, wurde auf dem Dorffriedhof von Saaleck ein Grabmal errichtet, dessen feierliche Einweihung am Sonntag stattfand. Ministerpräsident Göring ließ sich bei der Feier durch einen Sturmbannführer vertreten.

Anmerkung: Im Februar 1922 wurde der deutsche Außenminister Walter Rathenau von Rechtsradikalen ermordet. Ihm wurde vorgeworfen, dass er sich an der „Erfüllungspolitik“ beteilige: Die Zusammenarbeit mit den Siegermächten habe Deutschland an diese ausgeliefert. Das passte auch in die Propaganda der Nationalsozialisten in den 1930er Jahren.Nationalsozialistische Hochschülerkreise planten weitere Störungen.

Im Übrigen war für gestern ein Tränengasanschlag auch in mehreren Räumlichkeiten der Universität geplant. Es hätte ebenso wie vor vierzehn Tagen gleichzeitig zu Störungen in der Universität und der Technik kommen sollen. Die Behörde, die von diesen Plänen nationalsozialistischer Hochschülerkreise rechtzeitig Wind bekam, hat die Hochschulwache erheblich verstärkt. headtopics.com

Die Demonstrationen hatten den ganzen Tag hindurch angedauert. In der Hauptstraße zerstreute die Polizei eine arabische Menschenmenge, die die Juden gezwungen hatte, ihre Geschäfte zu schließen. Auch ein Engländer war genötigt worden, sein Geschäft zu schließen. Auch beim Damaskustor und beim Jaffator kam es zu Zusammenstößen zwischen Arabern und Polizei. Verschleierte arabische Frauen feuerten die Demonstranten durch Zurufe von den Dächern an.

Der arabische Generalstreik dauert an. Der britische Oberkommissär erklärt die Befürchtungen, die Juden würden in Palästina die Oberhand bekommen, unbegründet. Die Herrschaft liege in seiner Hand. Bezüglich der Selbstverwaltung halte er an der Einsetzung eines gesetzgebenden Rates nach Durchführung der Kommunalwahlen fest. headtopics.com

