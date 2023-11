Heute vor 100 Jahren: Paris amerikanisiert sich

Aus Paris wird uns geschrieben: Der Boulevard, dieses pochende Herz von Paris, verliert sein Stammpublikum. Die Boulevardiers, diese waschechten Pariser, deren Lebensaufgabe darin besteht, auf den Boulevards zu flanieren und das bunte Wandelpanorama des Pariser Verkehrs an sich vorüberziehen zu lassen, sterben allmählich aus.

Außer den Kamelotts, die kreischend die Zeitungen ausrufen, sind von typischen Pariser Straßenfiguren noch die Sänger zu sehen, die für ein paar Sous die neuesten Schmachtfetzen zum besten geben. Aber was hilft das alles! Ohne ihr altes, treues Stammpublikum, die Boulevardiers, deren ganzes Leben sich zwischen den Straßenzügen zwischen der Oper und der Rue Drouot abspielte, sind die Boulevards doch nicht mehr das Richtige.

Im Übrigen war für gestern ein Tränengasanschlag auch in mehreren Räumlichkeiten der Universität geplant. Es hätte ebenso wie vor vierzehn Tagen gleichzeitig zu Störungen in der Universität und der Technik kommen sollen. Die Behörde, die von diesen Plänen nationalsozialistischer Hochschülerkreise rechtzeitig Wind bekam, hat die Hochschulwache erheblich verstärkt. headtopics.com

Der arabische Generalstreik dauert an. Der britische Oberkommissär erklärt die Befürchtungen, die Juden würden in Palästina die Oberhand bekommen, unbegründet. Die Herrschaft liege in seiner Hand. Bezüglich der Selbstverwaltung halte er an der Einsetzung eines gesetzgebenden Rates nach Durchführung der Kommunalwahlen fest.

Der italienische Dampfer “Martha Washington”, der heute mit tausend jüdischen Einwanderern an Bord in Haifa eintreffen sollte, hat vom britischen Oberkommissär die Weisung erhalten, nach Cyprus weiterzufahren und dort mehrere Tage abzuwarten, um die Araber nicht gerade jetzt noch weiter aufzuregen.Ein Elfjähriger wurde schwer verletzt, ein fünfjähriger Knabe starb. headtopics.com

