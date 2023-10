Heute vor 100 Jahren: Opfer der Autoraserei in Wien

Samstag hat die Autoraserei wieder zwei schwere Unfälle verschuldet, von denen der eine ein Menschenleben kostete. Um halb 4 Uhr nachmittags wurde der elfjährige Bürgerschüler Franz Kürtner in der Nähe der elterlichen Wohnung von einem Automobil überfahren und schwer verletzt. Der Knabe wurde von der Rettungsgesellschaft verbunden und ins Allgemeine Krankenhaus gebracht.

Gegen 6 Uhr abends wurde im 18. Bezirk an der Ecke der Dittes- und Gentzgasse der fünfjährige Georg Gregor Krammer, Sohn eines Kriminalbeamten, von einem Automobil niedergestoßen und tödlich verletzt. Das Automoil hielt kurze Zeit am Unfallsort. Zahlreiche Leute sammelten sich an. Wachebeamte waren zur Stelle. Im Publikum war Entrüstung gegen den Autolenker laut geworden. Während der Tatbestandsaufnahme fuhr aber der Lenker mit dem Auto davon.

Der Chauffeur, Georg Wiesinger, beschuldigte seinen Mitfahrer, den Autotaxibesitzer und derzeitigen Chauffeur Gustav Schirmer, das Unglück verursacht zu haben. Schirmer wurde alsbald auch angehalten und zum Kommissariat Währing gebracht. Wiesinger war unauffindbar. headtopics.com

Beide sind in scheinbar angeheitertem Zustande von Döbling nach Währing gefahren und haben unterwegs bei mehreren Gasthäusern haltgemacht. Der arme Junge ist bald danach in der Unfallstation gestorben. Nach Angabe von Augenzeugen ist der Lenker des Autos in rasendem Tempo gefahren und hat dadurch das Unheil verschuldet.

