Heute stellt der Melker Gemeinderat die Weichen für 2040

ei der Gemeinderatssitzung heute Abend wird über das Stadtentwicklungskonzept abgestimmt. Die SPÖ erklärte bei einem Info-Event ihren Standpunkt – und warum die Genossen dem „Paket“ nicht zustimmen werden.

Melk darf nicht Metropolis werden“: Dieser Satz von SPÖ-Parteichef John Haas ließ tief blicken. Dass den Melker Genossen das Stadtentwicklungskonzept „Vision 2040“ nicht zusagt, ist wenig überraschend. „Wir werden das nicht unterstützen“, sagt Haas mit Verweis auf die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 2. November, in der das – durchaus umstrittene – Konzept zur Abstimmung kommt. headtopics.com

Die SPÖ wollte „aber nicht als Blockierer“ dastehen, deshalb wurde in der Vorwoche ein Info-Abend im AK-Saal veranstaltet. Unter dem Titel „Melk 2040 – Wie wir wirklich leben wollen“ erklärte Haas den SPÖ-Standpunkt zur Causa und lud zur Diskussion. „Das Paket ist zu groß, es ist für uns nicht verträglich“, fasst er die Kritik kurzum zusammen: 10.000 Melkerinnen und Melker bis 2040, dann kommt noch das Betriebsgebiet BM.

