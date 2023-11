– heute geht es bei Metallern um alles

Die Chefverhandler der Gewerkschaften Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (Gewerkschaft GPA) am Freitag, 20. Oktober 2023,"Es wird ernst", kündigte Arbeitnehmer-Chefverhandler Reinhold Binder (Gewerkschaft PRO-GE) bereits im Vorfeld der vierten Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag in der Metallindustrie, die am Donnerstag stattfindet, an. Ab 11 Uhr treffen die beiden Parteien aufeinander.

Bis zuletzt lagen die beiden Seiten aber weit auseinander. Die Gewerkschaften fordern für die Metaller 11,6 Prozent mehr Lohn.Die Arbeitgeber hingegen boten hingegen bis zuletzt lediglich eine Erhöhung des Lohns um 2,5 Prozent plus einer jährlichen Einmalzahlung von 1.050 Euro. Die Gewerkschaft sprach in diesem Zusammenhang von einem"Hohn gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer."Sie zeigen keinerlei Bereitschaft, ernsthafte Verhandlungen zu führen.

