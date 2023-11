Heute erscheint 'finaler' Beatles-Song

Mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Beatles erscheint am Donnerstag ihre wahrscheinlich letzte Single."Now And Then" soll um 15 Uhr im Internet Premiere feiern. Darum geht's:

Das Lied hatte John Lennon ursprünglich in den späten 1970er Jahren geschrieben und dann unvollendet als Demo aufgenommen. Schon vor 26 Jahren hatten die Beatles den Song auf der Zusammenstellung"Anthology 3" veröffentlichen wollen. Aber erst durch technischen Fortschritt und Künstliche Intelligenz konnte"Now And Then" jetzt fertiggestellt werden.

"Es ist eine echte Beatles-Aufnahme" "Es ist ziemlich emotional, und wir spielen alle mit", teilte Paul McCartney vergangene Woche mit. Der 81 Jahre alte Sänger und Bassist hatte den Song im vergangenen Jahr mit Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr (83) vollendet. Ihr 2001 verstorbener Bandkollege George Harrison hatte schon Mitte der 1990er Jahre E- und akustische Gitarre dafür eingespielt."Es ist eine echte Beatles-Aufnahme", stellte McCartney nun klar. headtopics.com

Paul McCartney (l.) und Ringo Starr (r.) haben"Now And Then" vollendet. ©Reuters John Lennon hatte"Now And Then" ursprünglich 1979, ein Jahr bevor er ermordet wurde, in seiner Wohnung im Dakota Building in New York City aufgenommen. Das Band stammt aus derselben Charge von Demos, die seine ehemaligen Bandkollegen genutzt hatten, um 1995 die Songs"Free As a Bird" und"Real Love" zu konstruieren.

Neue Technik rettet Beatles-Song Das Trio konnte den Song damals aber aufgrund eines technischen Defekts in Lennons Aufnahme nicht abschließen. Angeblich soll ein störendes Brummen auf der Aufnahme gewesen sein. Der Gesang und das Klavier von Lennon ließen sich nicht extrahieren. Die Technologie, die Regisseur Peter Jackson für seine Beatles-Doku-Reihe"Get Back" genutzt hatte, machte es nun möglich. headtopics.com

Heute erscheint 'neuer' Beatles-Song 'Now and Then'Um 15 Uhr ist es soweit, dann enden alle Spekulationen, wie der durch KI-Unterstützung ermöglichte letzte Song der Beatles klingen wird. Weiterlesen ⮕

Letzter Beatles-Song erscheint - Lichtermeer gegen AntisemitismusWir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens. Weiterlesen ⮕

Letzter Beatles-Song „Now and Then“ erscheint am DonnerstagNeue Technik ermöglicht es, dass ein altes Demoband von John Lennon zu einem ganzen Song werden konnte. Es sei, als wäre Lennon „wieder bei uns“, sagt Schlagzeuger Ringo Starr. Weiterlesen ⮕

Peter Kotauczek: „Heute wird jeder über 40 der Verblödung bezichtigt“Peter Kotauczek ist Systemanalytiker, Ingenieur und Künstler. Er erzählt von skeptischen Beamten, ahnungslosen Politikern, wie er den Zugang zu 300 Bitcoin verloren hat – und rät den Jungen, mehr... Weiterlesen ⮕

Heute stellt der Melker Gemeinderat die Weichen für 2040Bei der Gemeinderatssitzung heute Abend wird über das Stadtentwicklungskonzept abgestimmt. Die SPÖ erklärte bei einem Info-Event ihren Standpunkt – und warum die Genossen dem „Paket“ nicht zustimmen werden. Weiterlesen ⮕

Gewinnspiel: 'Heute' verlost 1x2 Karten für Maschek20 Jahre und kein bisschen leise: Seit zwei Jahrzehnten geben Maschek den Ton an. 'Heute' verlost 1x2 Karten für 'XX – 20 Jahre Drüberreden'. Weiterlesen ⮕