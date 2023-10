„Heute erhöhen wir die Dringlichkeit dieser Warnung“: Israels ruft Einwohner von Gaza erneut zur Flucht auf

Der iranische Präsident wirft Israel vor, mit den Angriffen auf Gaza „rote Linien“ überschritten, die „alle zum Handeln zwingen könnten“.

Premier Netanjahu hat am Samstagabend die „zweite Phase“ im Krieg gegen die Hamas ausgerufen und Gaza-Stadt zum „Schlachtfeld“ erklärt. Man werde „den Feind über und unter der Erde vernichten“ und alles tun, um die über 200 festgehaltenen Geiseln zu befreien. Die Hamas knüpft dies an Bedingungen.

Israelische Bodenoffensive: „Heute Nacht hat die Erde in Gaza gebebt"Die israelischen Bodentruppen sind in den Gazastreifen eingedrungen. Mehrere Hamas-Kommandeure seien getötet worden. Die Bevölkerung müsse dringend in den Süden fliehen, warnte das israelische...

Blutlachen und Trümmerfelder: Bericht aus dem Kriegsgebiet Gaza-StreifenDer Europaabgeordnete Lukas Mandl (EVP) berichtet von seinem Besuch im Kriegsgebiet Gaza-Streifen und beschreibt Blutlachen in Kindergärten, Raketenalarme und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Druck auf Labour-Partei wegen Haltung zum Gaza-KriegIn der Labour-Partei steigt der Druck auf Parteichef Starmer, sich für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg einzusetzen. Zahlreiche Mitglieder und Abgeordnete fordern eine Verurteilung der israelischen Angriffe und kritisieren Starmers Verständnis für die Abstellung von Wasser und Elektrizität im Gazastreifen. Der schottische Labour-Chef und der Londoner Bürgermeister schließen sich den Forderungen nach einer Waffenruhe an.

Das größte Spital in Gaza als Kommando- und Kontrollzentrum genutztDas israelische Militär behauptet, dass die Hamas das größte Spital in Gaza als Kommando- und Kontrollzentrum nutzt. Es gibt angeblich Tunnel von außerhalb und einen Eingang innerhalb des Krankenhauses. Die Hamas bestreitet die Vorwürfe.