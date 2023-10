Herzogenburg: Wissenschaft für junge Generation

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Am Girls-Day probierte Tanja Neidhart mit den Mädchen verschiedene Experimente aus, die mit Chemie und Physik zu tun haben, außerdem wurde Trockeneis hergestellt und eine Galaxie gebastelt. Mit der außerschulischen Vermittlungsinitiative „Science Afternoon“ der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Landes NÖ, werden verschiedene Themenfelder aus der Welt der Wissenschaft und Forschung im Kulturzentrum Reitherhaus am Rathausplatz Kindern und Jugendlichen zwischen fünf und 14 Jahren näher gebracht.

Ziel des „Science Afternoon“ ist, das Interesse an wissenschaftlichen Themen zu fördern oder unbekannte Interessen zu entfachen. Die Veranstaltungen finden ausschließlich zu schulfreien Zeiten, an Nachmittagen beziehungsweise am Wochenende statt, sodass alle Interessierten bei diesen kostenlosen und spannenden Workshops dabei sein können. headtopics.com

Bei der Spieleprogrammierung zeigte Katharina Wagner ihren jungen Teilnehmern, wie man den Computer vernünftig einsetzen kann – und trotzdem Spaß daran hat.

Österreich Schlagzeilen

Weiterlesen:

noen_online »

Mittelschule Herzogenburg lud zum Tag der offenen TürInformiert wurde über den musischen, sprachlichen und sportlichen Bereich. Weiterlesen ⮕

Letzte Generation blockiert Ski-Weltcup in SöldenDie 'Letzte Generation' schlägt beim Ski-Weltcup in Sölden zu. An Tag 2 haben sie die Hauptzufahrt zur Rennstrecke blockiert. Weiterlesen ⮕

Lesung einer Zeitzeugin: Herta Bugl erzählt aus ihrem Leben im KriegIm Betriebsseelsorgezentrum in Herzogenburg las die 87-jährige Herta Bugl aus ihrem Leben im Krieg und der Zeit danach vor. Viele Jugendliche können sich nicht vorstellen, wie ihre Großeltern damals um ihr Leben zitterten. Weiterlesen ⮕

Klimaaktivisten blockierten Gletscherstraße in Sölden vor Herren-RTLKlimaaktivisten der 'Letzten Generation' haben heute vor dem Start des Weltcup-Rennes am Rettenbachferner die Ötztaler Gletscherstraße blockiert. Weiterlesen ⮕

Klima-Kleber blockieren Ski-Weltcup in SöldenDie 'Letzte Generation' schlägt beim Ski-Weltcup in Sölden zu. An Tag 2 haben sie die Hauptzufahrt zur Rennstrecke blockiert. Weiterlesen ⮕

Raxendorf: Mädchen die Politik näher bringenMit dem Projekt „Girls in Politics“ soll Mädchen und jungen Frauen eine mögliche politische Laufbahn schmackhaft gemacht werden. Weiterlesen ⮕