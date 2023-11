Herbstliche Wanderung mit der Sportunion Allhartsberg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Ein motiviertes Team aus Wanderern des Sportvereins Allhartsberg ging mit.Karl Heigl und Margareta Dorninger gefiel die Veranstaltung.

Insgesamt 800 Wanderinnen und Wanderer bestritten die Route durch Kröllendorf und Allhartsberg. Nach der Ankunft im Ziel verköstigte ein fleißiges Helferteam aus 40 Personen die Gäste mit warmen Speisen und Getränken, auch Kaffee und Kuchen kamen nicht zu kurz. Dieses Jahr wurden erstmals auch Veganes und Vegetarisches der Marke Gaia angeboten. Eine weitere Neuerung war die Umrahmung der Veranstaltung durch die Musikgruppe „Allhartsberger Gmiadlichkeit“.

Mistelbacher Sportunion feierte 75-Jahr-JubiläumIm Pfarrsaal Mistelbach ludt Obmann Eduard Herzog zu einem stimmungsvollen Festakt. Weiterlesen ⮕

– herbstliche Putzaktion in LeopoldsdofRund 20 Personen haben am Samstag (28. Okotober) bei der Aktion „Herbstputz in Leopoldsdorf“ mitgemacht und fleißig Müll gesammelt. Weiterlesen ⮕

Kürbisschnitzen und Wanderung in Brand-LaabenIm Rahmen des Familienwandertages fand auch ein Kürbisschnitzen statt. Der Verein „Laabensmittel“ sorgte für Köstlichkeiten rund um den Kürbis. Weiterlesen ⮕

Starker Auftritt des ULC beim Böheimkirchner MarktlaufDer Marktlauf der Sportunion am Nationalfeiertag ist ein Fixpunkt im sportlichen und gesellschaftlichen Leben der Gemeinde Böheimkirchen. Und auch beim ULC Transfer St. Veit haben Stockerlplätze in Böheimkirchen Tradition. Weiterlesen ⮕

Rolltreppen ermöglichen bequemen Zugang zu chinesischen BerggipfelnIn der chinesischen Provinz Zhejiang wurden riesige Rolltreppen installiert, um Touristen den Zugang zu malerischen Bergorten zu erleichtern. Früher nur über gefährliche Wanderwege erreichbare Aussichtspunkte sind nun für jeden zugänglich, ohne große Anstrengung. Die Rolltreppen verkürzen eine 50-minütige Wanderung auf 10 Minuten Fahrzeit. Weiterlesen ⮕

