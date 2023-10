– herbstliche Putzaktion in Leopoldsdof

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

und 20 Personen haben am Samstag (28. Oktober) bei der Aktion „Herbstputz in Leopoldsdorf“ mitgemacht und fleißig Müll gesammelt. Weil der „Frühjahrsputz“ in der Gemeinde Leopoldsdorf hatte verschoben werden müssen, ist daraus ein „Herbstputz“ geworden. Am vergangenen Samstag (28. Oktober) war die Bevölkerung der Gemeinde aufgerufen, sich mit Arbeitskleidung und festem Schuhwerk auf die Jagd nach achtlos weggeworfenem Müll zu machen.

Gemäß Angaben der Gemeindeverwaltung sind etwas mehr als 20 Personen dem Aufruf gefolgt. „Da der Termin mit den Herbstferien der Schule zusammengefallen ist, sind am Samstag kaum Kinder dabei gewesen“, hält Bürgermeister Fritz Blasnek fest. „Wir wollten aber auch 2023 unbedingt einen Müllsammeltag durchführen und mussten dann auf diesen Tag ausweichen. headtopics.com

In Gruppen ist an vier Orten – bei größerer Beteiligung waren es bei früheren Aktionen um die 10 Orte – Müll gesammelt worden. 15 Säcke sind mit Blechdosen, Getränkeflaschen, Zigarettenschachteln und -stummeln sowie anderem Müll gefüllt worden. Einen „besonderen Fund“ hätte es heuer nicht gegeben, teilt die Gemeinde auf Anfrage der NÖN mit.

D: Brennender Kinderwagen → Feuerwehr Hamburg rettete 10 Personen aus einem WohnhausHAMBURG (DEUTSCHLAND): Am 28. Oktober 2023 um 01.33 Uhr wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer in einem Wohnhaus am Hastedtplatz in Hamburg- Harburg alarmiert. Weiterlesen ⮕

Hitler-Parolen bei Massenschlägerei in Telfs: Fünf Personen verletztZu einer heftigen Schlägerei zwischen zwei Gruppen kam es am Samstag gegen 21 Uhr im Sportzentrum Telfs. Weiterlesen ⮕

AEP leistet Beratung rund um Lebensende und TrauerDie Familienberatungsstelle AEP begleitet auch Menschen mit Krebsdiagnose und chronisch Kranke. Weiterlesen ⮕

Schock für 20 Personen – stundenlang in Bahn gefangenPlötzlich blieben zwei Gondeln der Dachstein-Krippenstein-Bahn stecken. 20 Personen waren am Sonntag gefangen. Eine Rettungsaktion wurde gestartet. Weiterlesen ⮕

Bayern: Brand eines Wohnhauses mit angrenzender Scheune in Wurmannsquick → rund 300.000,- Euro SchadenWURMANNSQUICK (LANDKREIS ROTTAL-INN, BAYERN): Bei einem Brand eines ehemaligen landwirtschaftlichen „Sacherls“ wurden am 29. Oktober 2023 die Scheune und das angrenzende Wohnhaus total zerstört. Es entstand Sachschaden i. H. von ca. 300.000,- €. Weiterlesen ⮕

Es läuft rund für Trump – nur nicht vor GerichtChancenloser Ex-Vizepräsident Mike Pence gab auf. Sein früherer Boss führt die Umfragen haushoch an. Weiterlesen ⮕