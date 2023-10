Herbstbasteln für Kinder und Jugendliche in St. Bernhard-Frauenhofen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Beim Herbstbasteln dabei waren Bettina Weigel, Ely Weltzl, Nick Hell-Weltzl und Jonas Breiner (vorne v.l.), Bürgermeisterin Gabriele Kernstock, Martina Zeitelberger, Karin Müller und Nicole Nosek.Im Herbst gibt es viele Kürbisse und Kastanien. Ein Highlight für Kinder ist das Kürbis schnitzen vor Halloween. Im Pfarrhof organisierte die ÖVP St. Bernhard -Frauenhofen zum zweiten Mal ein „Herbstbasteln“ für Kinder und Jugendliche.

Unter fachmännischer Anleitung wurden Gesichter ausgeschnitten, hübsche und gruselige Muster gestanzt und gebohrt, gemalt, geklebt und gepinselt. „Kürbis schnitzen ist eine schöne Aktivität und ein Highlight mit Kindern“, bestätigte Bürgermeisterin Gabriele Kernstock. An die fünfzig Kinder nahmen am Kürbisschnitzen teil. headtopics.com

Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Herbst doch gekommen ist, waren auch die glänzend braunen Kastanien. Im Pfarrhof stand ein Pool, gefüllt mit Rosskastanie, zum Wühlen, Baden und Spielen bereit. Mit den hübschen Kugeln wurden aber auch kleine Kunstwerke erschaffen.

