Herbst-Winter-Depressionen: Wenn die Stimmung im Keller ist

In den Herbst- und Wintermonaten scheinen Menschen vermehrt mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Wie sich ein Stimmungstief von einer saisonalen oder regulären Depression unterscheidet, warum Licht unsere Psyche beeinflusst und womit unsere Laune wieder verbessert werden kann, weiß Edda Winkler-Pjrek, Leiterin der Ambulanz für Herbst-Winter-Depressionen im AKH Wien.

Wenn sich die Anzeige des Thermometers auf den Minusbereich zubewegt und die Sonne immer früher hinter dem Horizont verschwindet, scheint die Stimmung einiger Menschen darunter zu leiden. Melancholische Gedanken, weniger Energie oder das Bedürfnis, sich in die eigenen vier Wände zurückzuziehen, sind in den dunklen Monaten nichts Ungewöhnliches und meistens harmlo





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Richtig heizen im Herbst und WinterRichtig heizen: Warum das ständige Aufdrehen der Heizung teuer und umweltschädlich ist.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Oö: Erfolgreiche Truppführerausbildung im Herbst 2023 mit 163 Teilnehmer im Bezirk Urfahr-UmgebungBEZIRK URFAHR-UMGEBUNG (OÖ): Insgesamt 163 Teilnehmer*innen stellten sich bei der Abnahme im Herbst 2023 den jeweiligen Modulprüfungen und konnten diese positiv abschließen. In den letzten Monaten wurde dafür in den einzelnen Feuerwehren des Bezirks intensiv an der Vorbereitung gearbeitet.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Vitis zurück in der Spur: Herbst-Abschluss mit SerieNach einem durchwachsenen Saisonstart legte Vitis zuletzt eine beachtliche Serie hin, blieb die letzten sieben Begegnungen vor der Winterpause unbesiegt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Wenn Mann nicht mehr kann: Was bei Erektionsproblemen hilft„Spielt mehr mit eurem Körper“ – dazu ruft Beatrix Roidinger die Männer auf. Die klinische Sexologin ist überzeugt, dass sich damit viele Potenzstörungen heilen lassen. Denn die nehmen wegen Ängsten, Stress oder Leistungsdruck zu.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Zu René Benkos „Entmachtung“: Wenn der Boss nicht im Firmenbuch stehtWann ist man faktischer Geschäftsführer? Darüber ist eine Diskussion entbrannt. Anlass ist René Benkos „Entmachtung“ bei der Signa. Das Thema betrifft aber viele Unternehmen, die rechtlichen...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Wenn der Boss nicht im Firmenbuch stehtWann ist man faktischer Geschäftsführer? Darüber ist eine Diskussion entbrannt. Anlass ist René Benkos „Entmachtung“ bei der Signa. Das Thema betrifft aber viele Unternehmen, die rechtlichen...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »