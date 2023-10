Herbst- und Drachenfest in Ravelsbach: Großer Spaß für Kinder und Erwachsene

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Am Drachenfest (hinten v.l.): ravelsbach.kultur-Obmann Stefan Zwinz mit den Juroren - Johannes Roch, Bürgermeisterin Auguste Lehner und Altpfarrer Pater Christian Blauensteiner - sowie die Gewinnerkinder Sarah und Anna-Bella Frasel, Antonia Schrack, Alexander Zwinz und Gustav Haupt.

it mehr als 50 Kindern war das Herbst- und Drachenfest des Vereins ravelsbach.kultur überaus gut besucht. Auch die Erwachsenen hatten bei Sturm, Weißwurst, Brezen und guter Unterhaltung ihren Spaß. Der Ravelsbacher Kulturverein sorgte mit dem Drachensteigwettbewerb einmal mehr für ein Highlight. Dabei sollten die Drachen zehn Minuten lang vom Start bzw. Boden weg in der Luft gehalten werden. Einen Sonderpreis gab es dabei für jenes Fluggerät, die am längsten und am höchsten in der Luft war. Als Gewinnerkinder wurden Sarah und Anna-Bella Frasel, Antonia Schrack, Alexander Zwinz und Gustav Haupt ausgezeichnet. headtopics.com

Obmann Stefan Zwinz freute sich über eine hochrangige Jury beim diesjährigen Drachen- und Herbstfest: Geschäftsstellenleiter Johannes Roch vom Hauptsponsor, der Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG, die neue Ravelsbacher Bürgermeisterin Auguste Lehner und Altpfarrer Pater Christian Johannes Blauensteiner ließen es sich nicht nehmen, sich zu Drachenexperten aufzuschwingen.

