Heinz-Christian Strache und sein Faible für Fitness

Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hatte immer ein Faible für Fitness, obwohl er in einem weltberühmten Video als kettenrauchender „Red Bull brother from Austria“ aufgetreten ist. Doch seine Vorliebe für Fitness brachte ihm nicht immer Glück. Kurz vor Ostern wurden unschöne Chat-Nachrichten mit Jelinek öffentlich, die seinen Aufstieg am Küniglberg in ein schiefes Licht rücken. Die Chats legen nahe, dass Jelinek gerne Moderator von „Guten Morgen Österreich“ geworden wäre.

Derzeit pausiert Jelinek, bis die Vorwürfe geklärt sind

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



KURIERat / 🏆 4. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Strache an „Fit mit Philipp“: „Du wirst bald moderieren“Heinz-Christian Strache hat seinen Fitness-Trainer Philipp Jelinek offenbar bei dessen ORF-Karriere unterstützt. Dieser bedankte sich – mit Insider-Infos aus dem Sender.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Strache will bei der Wien-Wahl 2025 an den Start gehenGerade noch war Heinz-Christian Strache vor Gericht anzutreffen, nun will er zurück aufs Polit-Parkett.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

ORF-Fernsehchefredakteur Matthias Schrom trat nach Chat-Affäre zurückKompromittierende Chatnachrichten mit dem früheren FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache sorgten für heftige Kritik.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Vorturner Jelinek darf nicht mehr im ORF auftretenNach Chats mit Heinz-Christian Strache prüft der ORF nun die Vorwürfe gegen Philipp Jelinek. Es gibt vorerst keine Sendung mehr mit ihm.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Strache tritt an: Polit-Karriere für Vorturner Jelinek?Heinz-Christian Strache will bei der Wahl in Wien 2025 antreten, verspricht etwas 'sehr, sehr Interessantes'. Gibt es eine sportliche Überraschung?

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Vorturner Jelinek nach Chat-Affäre nun zurück im ORFPhilipp Jelinek darf schon am Dienstag wieder im TV auftreten – um 9.10 Uhr gibt’s Turnübungen und am Abend ist er dann bei 'Stöckl live'.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »