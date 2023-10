NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:in Tor kurz vor und eines kurz nach der Pause brachten den Heimsieg des SC Lassee gegen den SV Sieghartskirchen auf den Weg.Ausgeglichen gestaltete sich die Anfangsphase zwischen Lassee und Sieghartskirchen.

Auf Seiten des SCL machte Lukas Thaller alles richtig, wurde aber zurückgepfiffen. Das Schirigespann entschied auf Abseits. Mario Toth hatte die zweite dicke Möglichkeit, er kam nach einem ruhenden Ball im zweiten Versuch zum Abschluss, der an der Latte landete.

Kurz vor der Pause schepperte es dann doch noch. Lukas Thaller war nur durch ein Foul zu stoppen, Christoph Sturm trat aus elf Metern an und traf zur Führung. Die baute Maximilian Hansi gleich nach dem Seitenwechsel (47.) aus, der schnelle Flügelspieler blieb im Eins gegen Eins mit Sieghartskirchen-Keeper Kulic cool.Spätestens mit dem 3:0 durch Sturm war der Stecker bei den Gästen gezogen. headtopics.com

