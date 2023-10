Heilende Wirkung von Hühnersuppe bei Erkältung: Wissenschaft bestätigt altes Hausmittel

Diabetes: Eine wachsende globale Gesundheitskrise Ein altes, gut bewährtes Hausmittel hat nun eine wissenschaftliche Rückendeckung erhalten. Aktuelle Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass eine warme Schale Hühnersuppe tatsächlich Linderung bieten kann, wenn man sich krank fühlt.

Die Praxis, bei Erkältung oder Unwohlsein Hühnersuppe zu servieren, reicht Jahrhunderte zurück und ist in vielen Kulturen verbreitet. Ihre historische Bedeutung reicht bis ins alte China und das Römische Reich, wo der Armeechirurg Pedanius Dioskurides ihre heilenden Eigenschaften erkannte.

Umami-reiche Suppe Die Wirksamkeit der Hühnersuppe kann dem einzigartigen"Umami"-Geschmack zugeschrieben werden, der oft als"fleischig" beschrieben wird. Diese Geschmacksrichtung, die durch Aminosäuren hervorgerufen wird, kann den Appetit anregen und die Verdauung fördern, was besonders nützlich ist, wenn eine Krankheit den Appetit dämpft.

Diese Lebensmittel sind besonders umami-reich. ©Canva Die Forschung zeigt, dass der Umami-Geschmack in der Suppe den Appetit bei Kranken fördern und so die Nährstoffaufnahme verbessern kann. Das ist wesentlich, um das Immunsystem im Kampf gegen Krankheitserreger zu unterstützen.

Lieber selbstgemacht, statt ultraverarbeitet Eine weitere Forschung hat festgestellt, dass Hühnersuppe die Aktivität von Neutrophilen, einer Art von weißen Blutkörperchen, hemmen kann, was zu einer Reduzierung der Entzündungsreaktionen führt. Dies ist besonders vorteilhaft bei Erkältungen und Grippe, wo Entzündungen in den Atemwegen häufig sind.

