Heidi Klum feiert Halloween als schillernder Pfau

New York - Heidi Klum (50) macht auch diesmal ihrem Ruf als"Queen of Halloween" alle Ehre: als schillernder Pfau in einem leuchtend blauen Outfit, umgeben von zehn Tänzern und Tänzerinnen als grün-glänzende Pfauenfedern, trat das deutsche Model in New York ins Rampenlicht. Die spektakuläre Gruppe posierte am Dienstagabend (Ortszeit) vor Fotografen auf dem Weg zu Klums traditioneller Halloween-Party.ansehen zu können.

Das deutsche Model richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween jeweils am 31. Oktober eine große Party mit vielen Promigästen aus. Nur 2020 und 2021 war ihr legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Halloween im Reihenhaus:Pestdoktor und Nebelmaschine: In Krieglach wird Halloween im kleinen Rahmen groß gefeiertVor Allerheiligen wird es in weiten Teilen des Mürztals gruselig: Halloween hat sich auch in der Region etabliert. Insbesondere in Krieglach, wo eine ganze Siedlungsgemeinschaft zusammen feiert. Weiterlesen ⮕

Halloween-Party mit Bogenschießen bei der FF Unter-OberndorfDie Gruppe 'Arduinnas Gefährten' hat eine Halloween-Party mit Bogenschießen auf dem Gelände der FF Unter-Oberndorf veranstaltet. Kinder und Jugendliche konnten unter Anleitung mit Pfeil und Bogen auf Geister schießen und hatten dabei viel Spaß. Weiterlesen ⮕

'Fremde wollen was' – FPÖ regt mit Halloween-Video aufEr kann es nicht lassen: Kurz vor Halloween hat der Chef der OÖ-Freiheitlichen, Manfred Haimbuchner, ein Video mit einem schrägen Vergleich gepostet. Weiterlesen ⮕

Hailey Bieber zieht für Halloween-Kostüm fast blankHailey Bieber entschied sich heuer für einen ganz besonderen Look - sehr zur Freude ihrer männlichen Fans Weiterlesen ⮕

Horrorfilme für Halloween: Neun Tipps für den gruseligen CouchabendHorrorfilme müssen nicht flach sein, wir haben neun Tipps für Gruselvergnügen mit Hirn, Herz und natürlich viel Blut zusammengestellt. Weiterlesen ⮕