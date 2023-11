Heidi Klum begeistert als Pfau bei ihrer Halloween-Party

Heidi Klum (50) macht auch diesmal ihrem Ruf als"Queen of Halloween" alle Ehre. Als schillernder Pfau in einem leuchtend blauen Outfit, umgeben von zehn Tänzern und Tänzerinnen als grün-glänzende Pfauenfedern, trat das deutsche Model in New York ins Rampenlicht. Open preferences. Die spektakuläre Gruppe posierte am Dienstagabend (Ortszeit) vor Fotografen auf dem Weg zu Klums traditioneller Halloween-Party.

Ehemann Tom Kaulitz als Ei Dabei gab sie zunächst Rätsel auf: Alien, Eidechse oder Gürteltier? Klum zeigte sich anfangs mit einem schuppenartigen Stirnfortsatz, aufgeklebten Backen und einem ausladenden Hinterkopf. Dann folgten bunter Strass, blaue Haare, silbrige Finger und orange Federn im Gesicht. Open preferences. Doch erst beim Eintreffen auf der Party - mit Schnabelmaske, Kopffedern und ihrer bunten Entourage - war Klums Verkleidung zu erkennen.

Das deutsche Model richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween jeweils am 31. Oktober eine große Party mit vielen Promigästen aus. Nur 2020 und 2021 war ihr legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. headtopics.com

