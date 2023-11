Heftige Schießereien in der guineischen Hauptstadt Conakry

In der guineischen Hauptstadt Conakry gab es am Samstag heftige Schießereien, deren Ursache zunächst unklar blieb. Augenzeugen berichteten, dass Sicherheitskräfte den Zugang zum Zentrum der Stadt abgeriegelt haben. Es wird sowohl mit automatischen als auch mit Kriegswaffen geschossen. Das Viertel Kaloum, das politische und administrative Zentrum des Landes, ist betroffen

. Guinea hatte im September 2021 einen Militärputsch erlebt, bei dem Juntachef Mamady Doumbouya die Macht übernahm und eine elfjährige zivile Regierung beendete. Das Land gehört zu den westafrikanischen Staaten, in denen seit 2020 Putsche stattgefunden haben, meist mit Kritik am Westen und der früheren Kolonialmacht Frankreich und deren militärischen Kampf gegen Jihadisten in der Region. Die guineischen Militärs haben unter internationalem Druck zugestimmt, die Macht bis Ende 2024 an eine gewählte Regierung zu übergeben. Die Opposition wirft der Junta jedoch vor, bisher nichts unternommen zu haben, um eine friedliche Machtübergabe vorzubereiten

