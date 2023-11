„Heftige Kämpfe“ der israelischen Bodentruppen in Gaza, tödlicher Luftangriff auf Flüchtlingslager

Dutzende Menschen sterben nach Raketeneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen.

Hamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Ägypten öffnet den Übergang Rafah für Verletzte am Mittwoch. Die USA schicken 300 Soldaten in den Nahen Osten.

Israel mit Bodentruppen in 'heftigen Kämpfen' in GazaZwei israelische Soldaten sind nach Angaben der Armee bei Kämpfen mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen getötet worden. Die Armee hatte zuvor mitgeteilt, dass Israel den Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen vorantreibe. Weiterlesen ⮕

'Gaza ist jetzt die Hölle auf Erden' - Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen fortgesetztDie israelische Armee hat einem Militärsprecher zufolge ihren Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen am Dienstag fortgeführt. Weiterlesen ⮕

Israels Bodenoffensive auf Raten: Kämpfe könnten Monate lang andauernIsraelischen Angaben zufolge wurden bei den Vorstößen der Armee Dutzende Hamas-Terroristen getötet. Britische Medien berichten, Truppen seien drei Kilometer in den Gaza-Streifen vorgedrungen. Weiterlesen ⮕

Netanyahu lehnt erneut Unterbrechung der Kämpfe abIsraels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt erneut eine Unterbrechung der Kämpfe ab. Ziel sei die Vernichtung der radikal-islamischen Hamas, erklärte er am Montag auf einer Pressekonferenz. Er räumte ein, in jedem Krieg gebe es ungewollte zivile Opfer. Israels Angriff auf den Gazastreifen sei ein Kampf zwischen 'Zivilisation und Barbarei'. Weiterlesen ⮕

Heftige Unwetter drohen in KärntenWetterprognosen sagen anhaltende Regenfälle und Schnee bis zu 1.100 Meter voraus. Es besteht die Gefahr von Vermurungen und lokalen Überflutungen. Weiterlesen ⮕

Messi-Dankesrede sorgt für heftige KritikLionel Messi wurde am Montag zum achten Mal mit dem Ballon d´Or ausgezeichnet. Die Dankesrede des Argentiniers sorgt aber für harsche Kritik im Netz. Weiterlesen ⮕