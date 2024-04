HC Strache plant politisches Comeback bei Wien-Wahl 2025

HC Strache Wien hat angekündigt, bei der Wien-Wahl 2025 erneut in die Politik einzusteigen. Laut dem Team HC Strache verkommt Wien immer mehr zu einer 'seelenlosen Durchschnittsstadt', in der die original Wiener Seele an den Rand gedrängt wird. Dies liege an einer fortschreitenden Überfremdung vieler Stadtteile mit 'kulturfremden Menschen'. Es gebe beinahe täglich Messerattacken und Sexualdelikte durch kriminelle Migranten oder Asylanten.

Islamistische Sittenwächter würden Angst und Schrecken verbreiten und immer mehr Volksschüler könnten kein Deutsch sprechen. Die Sanierungen im Wiener Gemeindebau würden von der rot-pinke Stadtregierung nicht bewältigt. Strache sei die politische Antwort auf all diese Probleme

