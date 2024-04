HC Strache plant politisches Comeback bei der Wien-Wahl

HC Strache will ein politisches Comeback versuchen. Mit seiner Partei Allianz für Österreich - Team HC Strache werde er bei der Wien-Wahl im kommenden Jahr antreten, kündigte Strache am Dienstag an. Ziel sei es, in den Gemeinderat einzuziehen. Bei der letzten Wiener Gemeinderatswahl 2020 war die Strache-Partei klar am Einzug in den Gemeinderat gescheitert, zog aber in mehreren Bezirken in Bezirksräte ein. Diese Sitze wolle man verteidigen, hieß es.

Er werde „in letzter Zeit von vielen Bürgern und auch einigen interessanten Persönlichkeiten kontaktiert, die in Wien eine ordentliche und kantige Opposition sehen möchten“, so der Ex-Vizekanzler, der 2019 am Ibiza-Video gescheitert und aus der FPÖ ausgeschlossen worden war, in einer Aussendung. Vorbereitungen „mit maßgeblichen Persönlichkeiten“ seien daher für einen neuerlichen Antritt bei der Wien-Wahl gestartet worden

