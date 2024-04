HC Hard siegt im 102. Derby gegen Bregenz

Der HC Hard wurde seiner leichten Favoritenrolle im 102. Derby gerecht und siegte in Bregenz mit 33:31. Nach dem Aus im Europacup ging es für die Bregenzer Handballer heute zu Hause gleich mit dem nächsten Handball-Leckerbissen weiter - dem Derby gegen die Roten Teufel aus Hard. Die Gäste gingen dabei als leichter Favorit in das 102. Duell der beiden Mannschaften.

Und die Harder wurden dieser Rolle in der ausverkauften Halle in Bregenz zu Beginn gerecht und setzten sich gegen müde wirkende Hausherren schnell Tor um Tor ab. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung bereits sieben Tore. Doch die Bregenzer fanden über den Kampf zurück ins Spiel und kamen bis zur Pause wieder auf drei Treffer heran. Bregenz kämpft vergebens Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahmen die Bregenzer den Schwung aus den letzten Minuten vor der Pause mit und kamen beim Stand von 23:23 überhaupt zum ersten Mal in dieser Partie zum Ausgleich. Doch die Harder setzten sich postwendend mit einem 4:0-Lauf wieder a

