Haunoldstein Gemeinde gründet Bürger-Energie-Gemeinschaft

Strom selbst produzieren und selbst verbrauchen – heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr. Die Gemeinde Haunoldstein geht jetzt noch einen entscheidenden Schritt weiter: Durch die Gründung einer Bürger-Energie-Gemeinschaft, kurz BEG, wird seit 01. September.

Die BEG läuft seit dem 01. September 2023 und wird vorerst bis zum 30. August 2024 als Pilotprojekt betrieben. Konkret wurde neben einem Kleinwasserkraftwerk und einigen Photovoltaikanlagen auch eine Windkraftanlage der EVN mit einer Leistung von 2,3 MW in die BEG eingebracht. Das bringt den Vorteil, dass ausreichend Strom für die gesamte Gemeinde – vor allem auch im Winterhalbjahr, in den Nachtstunden und wenn die Sonne nicht scheint, produziert wird.

