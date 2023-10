Hat die Josefstadt ein Sternerestaurant dazugewonnen?

Es ist ein unscheinbares Häusereck in der Josefstadt, die Fenster sind abgedunkelt, nur ein dezentes Schild an der Hausmauer weist darauf hin, dass hier etwas Neues entstanden ist. Ausgerechnet in der Kochgasse haben Stefan Doubek und Nora Pein ihren Traum vom eigenen Restaurant verwirklicht. Einst befand sich hier ein Kaffeehaus, später eine Bäckerei. Und als das Paar die Adresse vor einem Jahr übernommen hat, sei es nur noch ein „Erdloch“ randvoll mit Schutt gewesen.

Grau in Grau wird man im hohen Eingangsbereich in Empfang genommen. Die Lichtschwerter weisen den Weg.Stefan Doubek ist ja mittlerweile kein Unbekannter mehr in der Wiener Gastronomie. Er hat schon in der Küche von Konstantin Filippou gekocht, bis er im Ausland etwa bei Clare Smyth in London Erfahrungen sammelte.

Tullnerfelder Landjugend hat gewähltSophie Thoma aus Starzing ist die neue Leiterin der Tullnerfelder Landjugend. Mit der Kassaprüfung sind die beiden Asperhofner Philipp Resch und Josef Wallner betraut. Weiterlesen ⮕

Wie der 7. Oktober Israel traumatisiert hatSeit dem bestialischen Überfall der Hamas ist in Israel nichts mehr so, wie es war. Überlebende und Angehörige von Terroropfern erzählen. Weiterlesen ⮕

Israelische Bodenoffensive: „Heute Nacht hat die Erde in Gaza gebebt“Die israelischen Bodentruppen sind in den Gazastreifen eingedrungen. Mehrere Hamas-Kommandeure seien getötet worden. Die Bevölkerung müsse dringend in den Süden fliehen, warnte das israelische... Weiterlesen ⮕

Andreas Gabalier: „Es freut mich, dass der ganze Schwachsinn aufgehört hat“In einem exklusiven Interview äußerte sich der Sänger zur medialen Ruhephase um seine Person. Weiters sprach er über fehlende Akzeptanz, die gesellschaftliche Lage und seine Hymnen. Weiterlesen ⮕

Angebranntes Kochgut hat Samstagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr in Braunau am Inn geführtBRAUNAU AM INN. In Braunau am Inn wurde die Feuerwehr Samstagnachmittag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Angebranntes Kochgut dürfte der Auslöser gewesen sein. Weiterlesen ⮕

Tennis: Wien hat sein „Traum-Finale“ Medwedew gegen SinnerDaniil Medwedew bezwingt über Stefanos Tsitsipas und zieht erneut ins Finale ein, der Südtiroler Yannik Sinner folgt ihm mit einem Zwei-Satz-Sieg geben Andrej Rublew. Weiterlesen ⮕