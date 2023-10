Hartberg siegte bei dezimiertem Schlusslicht Lustenau 4:0

Ein neuer Tiefpunkt in Lustenau Die Steirer gewannen am Sonntag bei Austria Lustenau mit 4:0 (1:0) und sind unverändert Tabellenfünfter. Donis Avdijaj (36.), Dominik Frieser (59.) und Maximilian Entrup (66., 83.) trafen beim hochverdienten Erfolg. Das sieglose Schlusslicht Lustenau spielte nach dem Ausschluss von Pius Grabher ab der 44. Minute in Unterzahl.

Lustenau. Hartberg bestimmte über die gesamte Spielzeit das Geschehen, rund 70 Prozent Ballbesitz wies die Statistik aus. Gefährlich wurde die Elf von Markus Schopp zunächst mehrmals über die Seite, bei einer flache Hereingabe traf Lustenaus Leo Mätzler bei einem Klärungsversuch die eigene Stange (4.).In der 36. Minute wurden die Bemühungen belohnt.

Coach Markus Mader nahm in der Pause drei Wechsel vor, Auswirkungen hatte es nicht. Hartberg kontrollierte die Partie, ließ defensiv nichts zu und erhöhte durch Frieser (59.). Der nach einer Stunde eingewechselte Maximilian Entrup setzte mit seinen Saisontreffern Nummer sechs (66.) und sieben (83.) die Schlusspunkte. headtopics.com

Lustenau kam in der gesamten Partie zu keiner einzigen echten Chance, hält weiter bei nur fünf Saisontoren und hat mit drei Punkten den schlechtesten Saisonstart eines Clubs nach zwölf Runden seit St. Pölten 2017 (2) hingelegt."Wir haben die Schnauze voll", skandierten die Lustenauer Fans im Finish.

