Harder Dampfwalzer überrollte überforderte Kremser

er Titelfavorit aus dem Ländle fegte die Wachauer überraschend aus deren Halle. Am Ende musste der UHK sogar noch froh sein, dass sich die Niederlage nicht auf historische Dimensionen anwuchs.

Tim Rozman - hier gegen den Harder Abwehrspezialisten Frederic Wüstner- scheint langsam in der Wachauer angekommen zu sein. An den gelegentlichen unnötigen Fehlpässen in der Offensive muss er zusammen mit seinen Mitspielern noch arbeiten.

Ein Bild, das die UHK-Fans in der eigenen Halle nicht gerne sehen wollen: einen Jubelkreis der gegnerischen Mannschaft bei Spielschluss, so wie zuletzt nach dem Match gegen Hard. So gesehen konnte das Ziel der Kremser nach dem Seitenwechsel nur sein, den Rückstand nicht auf eine historisch zweistellig hohe Niederlage anwachsen zu lassen. Erst in der Schlussphase, als die Vorarlberger sichtlich zurückschalteten, konnte dieses Vorhaben vom UHK realisiert werden. Im Mittelpunkt stand nach wie vor der frühere West Wien-Keeper Constantin Möstl, an dem sich die Kremser mit Ausnahme von Benedikt Rudischer die Zähne ausbissen. headtopics.com

Beim engen Kader der Wachauer stellt sich die Frage, ob die geballte Anzahl der Spiele in den letzten beiden Wochen nicht doch Verschleißerscheinungen hervorgerufen haben. Die Vorarlberger, im Jahr zuvor noch in der Europea-League im Einsatz, haben heuer völlig auf eine Teilnahme verzichtet und fokussieren sich voll auf die heimische Punktejagd. Mit Erfolg, so scheint es.

