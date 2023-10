Hardegg erreicht den dritten Platz bei '9 Plätze - 9 Schätze'

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

So sehen (dritte) Sieger aus: Hardegg vertrat Niederösterreich bei"9 Plätze - 9 Schätze" mehr als würdig. Sehr zum stolz von Bürgermeister Fritz Schechtner (vorne, r.). ie Vorahnung, dass Hardegg hier ganz vorne mitmischen kann, hat sich bestätigt: In der Jubiläumsshow - zum zehnten Mal wurde bei „9 Plätze - 9 Schätze“ der schönste Ort Österreichs gesucht - schaffte es erstmals ein Niederösterreich-Kandidat aufs Stockerl.

„Das Telefon rennt heiß, gerade hat die Landeshauptfrau angerufen. Wir sind hochzufrieden mit Platz drei. Ganz Hardegg jubelt!“, verkündete Bürgermeister Fritz Schechtner am Tag nach der Show im NÖN-Telefonat. Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska hatte sich für sein Wahl-Heimatbundesland ins Zeug gelegt und mit bewährtem Schneckerl-Schmäh an seine Wiener Freunde appelliert, für Niederösterreich zu voten. headtopics.com

„Es ist immer auch Glück dabei. Jeder hat sich viel Mühe gegeben und alles super hergerichtet“, war Schechtner auch von den acht Konkurrenten angetan. Er hatte Oberösterreich stark auf seiner Rechnung. Doch nach Jury- und Publikumsvoting musste Hardegg nur zwei anderen Mitstreitern den Vortritt lassen: der Eisriesenwelt in Werfen (Salzburg) sowie dem großen Sieger, der Burg Landskron in Kärnten.

Der Nationalpark-Wein, ein DAC, sei jedenfalls auch bei der After-Show-Party sehr gefragt gewesen. „Zum Glück hatten wir so viel dabei.“

noen_online »

