Hans Huber feiert 80. Geburtstag

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:eine denkwürdige Live-Panne vor einem ÖFB-Länderspiel gilt als unfreiwilliges Highlight des heimischen TV-Journalismus. „Die Schweeeeden... sind ein ganz haaarter Brocken“, erklärte Hans Huber 1997 wie in Zeitlupe.

„Dadurch bin ich in Erinnerung geblieben“, weiß der Wiener, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Über 40 Jahre lang prägte Huber das Bild des ORF-Sports und war eine seiner markantesten Stimmen. „Ich war ein positiv Verrückter“, betont das Geburtstagskind. Seit 2009 ist Huber nun schon in Pension, doch immer noch rastlos, geistig rege und aktiv. Die letzten zwei Jahre vor seinem Abschied hatte er neben seinen Aufgaben als Kommentator, Moderator und Fußball-Planer als ORF-Sportchef auch die Gesamtverantwortun





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hundertjähriger Geburtstag im Eventgasthaus GreilWirt Friedrich Baumgartinger öffnet sein Lokal mitten im Urlaub, um den Hundertjährigen Ernest Fuchs zu bewirten.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Hollywood-Star Nicolas Cage feiert 60. GeburtstagHollywood-Star Nicolas Cage feiert am heutigen 7. Jänner seinen 60. Geburtstag. Als Action-Star verdiente er Millionen, mit einer Rolle als Alkoholiker gewann er einen Oscar. Nicolas Cage, der am 7. Jänner seinen 60. Geburtstag feiert, will nun etwas Neues wagen und kürzer treten.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Achwegle: 'Es hatte jeder eine Freude daran und innerhalb von einem Tag zerstört man das'Die Anrainer sind entsetzt über die Zerstörung des beliebten Achwegles, das von einem syrischen Flüchtling liebevoll gestaltet wurde. In monatelanger Handarbeit hatte Zaher das Wegle ausgebaut.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Israel tritt in eine neue Phase im Krieg gegen die Hamas einIsrael tritt im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas nach deren Überfall am 7. Oktober in eine neue Phase ein. Verteidigungsminister Joav Galant bestätigt die geänderte militärische Taktik und eröffnet die Debatte über die Strategie für den „Tag danach“.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Weihnachten erfordert eine genaue PlanungFamilienbesuche müssen langfristig geplant werden, dann klappt's auch

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Bitcoin: Eine neue Entwicklung könnte die Kryptowährung wieder voranbringenNach 15 Jahren hat sich Bitcoin noch immer nicht als digitales Zahlungsmittel in der breiten Masse etabliert. Heuer könnte die Kryptowährung nach zwei Krisenjahren allerdings wieder an Bedeutung gewinnen.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »