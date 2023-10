Hannes Bühringer gewinnt erneut den Feuerwehrlauf

Hannes Bühringer mit seinem Kameraden von der FF Krenstetten Albert Haider, der mit dem 20. Gesamtrang unter 100 Startern ein starkes Debut gab.Bald nach dem Start kristallisierte sich bei hohem Anfangstempo eine kleine Spitzengruppe heraus, in der auch Hannes Bühringer mit dabei war. Eine erste Vorentscheidung fiel bereits nach Ende der zweiten Runde. Bühringer hielt das hohe Anfangstempo, während die anderen Läufer zurückfielen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber gratulierte Bühringer: „Hannes, das war eine Top-Leistung. Der ganze Feuerwehr-Bezirk freut sich darüber!“ Auch Albert Haider von der FF Krenstetten zeigte mit dem 20. Gesamtplatz von rund 100 Startern ein starkes Debut beim Feuerwehrlauf.Wirklich überraschend kommt die Titelverteidigung nicht, denn Hannes Bühringer hat schon etwas vorzuweisen.

Bühringer ist auch Mitglied beim Tria Team NÖ West und seit 2022 beim LCA Umdasch Amstetten (Laufbewerbe). Mit der Mannschaft war er da schon auf NÖ-Landesebene erfolgreich und dieses Jahr auch Vizestaatsmeister im Halbmarathon in Graz. Hinzukommen einige Einzelerfolge bei Markt- und Stadtläufen. headtopics.com

„Ich bin einfach mit einem gewissen Basistalent im Ausdauerbereich ausgestattet und habe durch konsequentes Training obige Erfolge erreicht. Abseits davon ist es vor allem die Freude an der Bewegung und der Ausgleich zum beruflichen Alltag, die ich an meinen sportlichen Aktivitäten schätze.

Weiterlesen:

noen_online »

Hannes Winkler: Ein großes Herz für kleine Gärten in Wiener NeustadtEin Besuch bei Hannes Winkler, dem „Mister Kleingarten“ Wiener Neustadts. Weiterlesen ⮕

Die berühmten Grotten der Isola Bella und ihr Auftauchen in einer ModekollektionDie Isola Bella im Lago Maggiore war einst die Spielwiese der Borromeo-Dynastie. Eine amphibische Architektur zwischen Wasser und Land stellt das berühmte „Appartamento delle grotte“ dar. Nun... Weiterlesen ⮕

Herwig Straka über die Notwendigkeit einer neuen Arena für Wien und die Krise von Dominic ThiemHerwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open und ATP-Entscheidungsträger, spricht über die Bedeutung einer neuen Arena für Wien, die Krise von Dominic Thiem und die Tennisoffensive Saudiarabiens. Weiterlesen ⮕

FPÖ-Kongress warnt vor einer WHO-GesundheitsdiktaturFPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser warnt vor einer WHO-Gesundheitsdiktatur und lädt zum Kongress "WHO und EU: Auf dem Weg zur Gesundheitsdiktatur?" ein. Hauser ist als Redner angekündigt und präsentiert sein Buch "Die gestohlene Normalität. WHO-Diktatur stoppen – Gesundheitssystem retten." Weiterlesen ⮕

Schwerer Nebel verursacht tödliche Massenkarambolage in New OrleansBei einer 'Supernebelschicht' auf einer Autobahn in New Orleans kam es zu Dutzenden von Unfällen, bei denen mindestens sieben Menschen getötet und mehr als zwei Dutzend verletzt wurden. Die Sicht sank auf Null, was zu einer Kettenreaktion von Kollisionen führte. Rettungskräfte und Behörden wurden zur Unterstützung hinzugezogen. Weiterlesen ⮕

Wandertouren der Hainfelder Naturfreunde punktenZwei gelungene Bergtouren organisierten die Naturfreunde der Ortsgruppe Hainfeld innerhalb einer Woche. Weiterlesen ⮕