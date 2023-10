Hamilton und Leclerc fühlen sich ungerecht behandelt

fühlt sich ungerecht behandelt."Ich habe aus mehreren Quellen gehört, dass es viele andere Autos gab, die nicht regelkonform waren und die nicht getestet wurden, also kamen sie ungeschoren davon", sagte der britische Mercedes-Pilot vor demnachträglichworden. Auch Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, der Sechster geworden war, wurde wegen einer regelwidrigen Bodenplatte aus der Ergebnisliste gestrichen.

"Es war niederschmetternd, weil es ein großartiger Tag und ein großartiges Rennen war", sagte Hamilton, dem nur 2,2 Sekunden zu seinem ersten Saisonsieg fehlten. Einengehabt, sagte der Superstar:"Ich war enttäuscht, aber es gibt viel Positives, das ich daraus mitnehmen kann."

