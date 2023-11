Hamilton macht Verstappen-Wette nach Mexiko-Sieg

Der Red-Bull-Star holte im Großen Preis von Mexiko am Sonntag den nächsten Rennsieg, hält nun bei 16 Grand-Prix-Erfolgen in einer Saison – ein absoluter Rekord. Hamilton war in Mexiko City der erste Verfolger des Niederländers, hatte im Ziel aber 14 Sekunden Rückstand. Ein Duell um den Rennsieg ist ausgeblieben.Bereits am Sonntag geht es in Sao Paulo weiter, der Große Preis von Brasilien steht auf dem Programm.

Außerdem ist noch der Rekord für die höchste Prozentzahl an Siegen in einer Saison in Griffweite. Aktuell hält Verstappen bei 72,7 Prozent, hat also gute Chancen, die bisherige Bestmarke von Alberto Ascari aus dem Jahr 1952 (75 Prozent) zu knacken. Gewinnt Verstappen alle drei verbleibenden Rennen, würde er seine Siegquote in diesem Jahr auf unglaubliche 86,3 Prozent hochschrauben.

'Ich hab gewonnen!' Marko enthüllt Verstappen-WetteMax Verstappen triumphierte im Großen Preis von Mexiko. Red-Bull-Berater Helmut Marko hat davor sogar eine Wette abgeschlossen. Weiterlesen ⮕

Verstappen feiert in Mexiko nächsten F1-RekordsiegDer Grand Prix in Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag wurde nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch unschöne Szenen auf den Tribünen geprägt. Ein Video, das eine heftige Schlägerei zwischen mehreren Formel-1-Fans zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte weltweit für Aufsehen. Das war der Auslöser für die Schlägerei. Der Funke für die Tumulte scheint ein Zusammenstoß zwischen Ferrari-Pilot Charles Leclerc und dem Lokalmatador Sergio Perez im Red Bull gewesen zu sein. Während einige Zuschauer versuchten, den Streit zu schlichten, eskalierte die Lage weiter. Lebenslanges Hausverbot in Mexiko. Nachdem der Sicherheitsdienst den Anstifter der Keilerei identifizieren und abführen konnte, hat die Formel 1 nun Konsequenzen gezogen. Der Übeltäter wurde für sämtliche zukünftige Renn-Veranstaltungen gesperrt und erhielt zudem ein lebenslanges Hausverbot für die Strecke in Mexiko. 'Racepect'-Kampagne der Formel 1. Die verhängte Strafe ist ein Teil der 'Racepect'-Kampagne der Formel 1, mit der die Motorsport-Königsklasse gegen 'Respektlosigkeit innerhalb der F1-Community' vorgehen möchte. Weiterlesen ⮕

Formel 1 greift hart durch: Lebenslange Sperre nach Fan-Schlägerei in MexikoDie Formel 1 reagiert mit drastischen Maßnahmen auf die Ausschreitungen während des Mexiko-Grand Prix am Sonntag. Ein Zuschauer, der eine Schlägerei auslöste, wurde lebenslang von den Renn-Veranstaltungen ausgeschlossen. Weiterlesen ⮕

Perez scheidet nach Zusammenstoß mit Leclerc ausRed-Bull-Pilot Sergio Perez scheidet nach einem Zusammenstoß mit Charles Leclerc in seinem Heimrennen aus. Teamkollege Max Verstappen holt erneut den ersten Platz. Weiterlesen ⮕

Acapulco nach Hurrikan „Otis“: Plünderungen und HoffnungslosigkeitDie Opferzahl in Mexiko ist auf 48 gestiegen. In etlichen Stadtteilen Acapulcos kommt es zu Plünderungen. Die Nationalgarde patrouilliert. Vielen Menschen fehlt es am Nötigsten. Weiterlesen ⮕

Tausende Migranten marschieren Richtung USAEin langer Tross von Menschen aus Mittelamerika und Venezuela zieht durch Mexiko – mit dem Ziel USA. US-Präsident Biden könnte dadurch politisch unter Druck geraten. Weiterlesen ⮕