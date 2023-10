Hamas veröffentlicht Todeszahlen: USA zweifeln Die vom Gesundheitsministerium der Hamas veröffentlichte Liste enthält 6.747 Namen, Angaben zum Alter und Geschlecht der Opfer sowie ihre Personalausweisnummern.

281 Leichen sind demnach noch nicht identifiziert worden. In einer Erklärung des Hamas-Gesundheitsministeriums hieß es, die USA hätten"dreist" Zweifel an der Richtigkeit der angegebenen Todeszahlen geäußert."Wir haben beschlossen, die (...) Namen der Opfer der ganzen Welt mitzuteilen, damit die Wahrheit über den von der israelischen Besatzung verübten Völkermord an unserem Volk bekannt wird.

self all Open preferences. Biden hatte am Mittwoch gesagt, er habe"kein Vertrauen" in die Angaben der militanten Gruppe bezüglich ihrer Todesopfer. Der israelische Militärsprecher Richard Hecht sagte am Donnerstag:"Wenn das Gesundheitsministerium der Hamas Zahlen veröffentlicht, sind diese mit Vorsicht zu genießen." headtopics.com

Schwer bewaffnete Hamas-Angreifer hatten am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet. Israel nahm daraufhin den Gazastreifen unter Dauerbeschuss. Seit Beginn der israelischen Angriffe wurden nach jüngsten Hamas-Angaben, die nicht unabhängig überprüft werden konnten, im Gazastreifen 6546 Menschen getötet.

self all Open preferences. Nach einem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza-Stadt vergangene Woche hatte die Hamas von einem israelischen Luftangriff gesprochen und erklärt, hunderte Menschen seien getötet worden. Israel machte eine aus dem Gazastreifen abgeschossene fehlgeleitete Rakete für den Vorfall verantwortlich war und zweifelte die angegebene Zahl der Opfer an. Auch europäische und US-Geheimdienste gingen von einer niedrigeren Zahl von Todesopfern aus. headtopics.com

