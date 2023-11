Hamas spricht von intensiven Bodenkämpfen mit israelischen Truppen

Israelische Truppen rücken im Norden des Gazastreifens weiter vor.

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es erneut zu Kämpfen zwischen israelischen Truppen und der Schiiten-Miliz Hisbollah.

Israelische Armee befreit Soldatin aus Hamas-GewaltNach 23 Tagen Gefangenschaft konnte die israelische Armee bei einem Bodeneinsatz eine ihre entführten Soldatinnen befreien. Weiterlesen ⮕

Armee befreit entführte, israelische Soldatin - Hamas veröffentlicht weiteres Video von GeiselnDie Hamas hat ein Video veröffentlicht, das angeblich drei weibliche Geiseln zeigt. Bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen blockiert die israelische Armee offenbar eine wichtige Verkehrsachse.... Weiterlesen ⮕

Hamas: Intensive Bodenkämpfe mit israelischen Truppen, Israel setzt erstmals Raketenabwehr „Arrow“ einIsraelische Truppen rücken im Norden des Gazastreifens weiter vor. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es erneut zu Kämpfen zwischen israelischen Truppen und der Schiiten-Miliz... Weiterlesen ⮕

Bodeneinsatz in Gaza: Israel meldet neue Gefechte mit HamasNach der Ankündigung Israels, die Bodeneinsätze im Gazastreifen „schrittweise“ auszuweiten, hat die israelische Armee am Sonntag neue Gefechte mit bewaffneten Kämpfern der Hamas in Nordgaza gemeldet. Diese hätten auf israelische Truppen geschossen, in der Folge seien sie getötet worden, teilte die Armee via Telegram mit. Weiterlesen ⮕

Lichtermeer für israelische Geiseln auf dem Heldenplatz geplantFür 2. November hat die Initiative Yes We Care zu einem Lichtermeer „gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass“ aufgerufen. Auch Angehörige der von der Hamas festgehaltenen Geiseln sollen nach... Weiterlesen ⮕

Israelische Armee verstärkt Bodeneinsätze im GazastreifenDie israelische Armee führt verstärkt Bodeneinsätze im Gazastreifen durch, um die Regierungs- und Militärkapazitäten der Hamas zu zerstören und Geiseln zu befreien. Weiterlesen ⮕