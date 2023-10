Hamas missbraucht Krankenhaus im Gazastreifen für militärische Zwecke

Erkenntnissen israelischer Geheimdienste zufolge missbraucht die im Gazastreifen herrschende Hamas das größte Spital in dem Küstengebiet als Kommando- und Kontrollzentrum."Hamas-Terroristen operieren innerhalb und unter dem Shifa-Krankenhaus", sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitag. Zu der unterirdischen Basis führten Tunnel von außerhalb, zudem gebe es innerhalb der Klinik einen Eingang.

Die Hamas bestritt die Aussagen des Militärs. Das Krankenhaus werde nicht für"militärische Zwecke" genutzt. Die Islamistenorganisation warf Israel Pläne vor, die gesamte medizinische Versorgung in dem Küstengebiet zerstören zu wollen.

Israelische Bodentruppen haben in der Nacht einen gezielten Vorstoß im Zentrum des Gazastreifens ausgeführt. Auch Kampfjets und Drohnen seien im Einsatz gewesen, erklärte die israelische Armee am Freitag. Angegriffen wurden demnach"Terror-Ziele" der radikalislamischen Hamas. Israels Militär hatte in den vergangenen rund drei Wochen bereits mehrere solcher begrenzten Vorstöße in den Gazastreifen unternommen. headtopics.com

Fast die Hälfte der Israelis lehnt laut einer Umfrage eine zeitnahe Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen ab. In der am Freitag von der Zeitung"Maariv" veröffentlichten Befragung des Instituts Panel4All sagten 49 Prozent, es sei besser, mit einer Bodenoffensive in dem Palästinensergebiet"abzuwarten". Nur 29 Prozent vertraten die Ansicht, die Offensive von Bodentruppen solle"unverzüglich" beginnen.

Das UNO-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) warnt angesichts der Blockade des Gazastreifens durch Israel im laufenden Krieg vor noch deutlich mehr Todesopfern wegen ausbleibender Hilfslieferungen."Viel mehr werden sterben durch die Folgen der Belagerung", sagte der Generalkommissar des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini, am Freitag. headtopics.com

