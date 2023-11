Hamas kündigt baldige Freilassung ausländischer Geiseln an

"Wir haben die Vermittler informiert, dass wir eine bestimmte Zahl von Ausländern in den kommenden Tagen freilassen", sagte der Sprecher der Essedin-al-Kassam-Brigaden, Abu Obeida, am Dienstag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober hatten Hamas-Kämpfer etwa 240 Geiseln genommen.

Vier Geiseln ließ die militante Palästinenserorganisation bisher frei, eine verschleppte Soldatin wurde von der Armee am Montag befreit. Unterdessen haben Angehörige der von der Hamas verschleppten Geiseln den Internationalen Strafgerichtshof angerufen. Sie fordern eine Untersuchung der Morde und Entführungen. Israel ist allerdings kein Mitglied des in Den Haag ansässigen Gerichtshofs und erkennt dessen Rechtsprechung nicht an. Das Büro des Chefanklägers am Strafgerichtshof, Karim Khan, erklärte, der Antrag werde geprüft.

Hamas veröffentlicht weiteres Video von Geiseln - Panzer dringen offenbar in Stadtteil von Gaza einDie Hamas hat ein Video veröffentlicht, das angeblich drei weibliche Geiseln zeigt. Bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen blockiert die israelische Armee offenbar eine wichtige Verkehrsachse.... Weiterlesen ⮕

„Lass uns zu unseren Familien zurückkehren“: Hamas zeigt weiteres Video mit angeblichen GeiselnEine Frau im Video kritisiert die Reaktion Israels auf die Geiselnahme und wirft Netanjahu vor, die Geiselnahme nicht verhindert zu haben. Wieviel davon wurde diktiert? Weiterlesen ⮕

Armee befreit entführte, israelische Soldatin - Hamas veröffentlicht weiteres Video von GeiselnDie Hamas hat ein Video veröffentlicht, das angeblich drei weibliche Geiseln zeigt. Bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen blockiert die israelische Armee offenbar eine wichtige Verkehrsachse.... Weiterlesen ⮕

Flüchtlingslager in Nord-Gaza getroffen - Hamas kündigt an, einige ausländische Geiseln freizulassenDutzende Menschen sterben nach Raketeneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen. Hamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Ägypten öffnet den Übergang Rafah für... Weiterlesen ⮕

Hamas: Eine der reichsten extremistischen Gruppen der WeltDie Hamas, eine extremistische Gruppe, die angeblich jährliche Einnahmen von über 500 Millionen Dollar erzielt, wird zu den fünf reichsten Extremistengruppen der Welt gezählt. Sie erhält Zuwendungen von befreundeten Nationen wie dem Iran und Ländern am persischen Golf sowie Spenden von Palästinensern im Ausland. Die Hamas profitiert auch von Zahlungen von NGOs und aus Europa, die eigentlich für das Volk bestimmt sind. Korruption ist weit verbreitet und die Führer der Hamas leben in luxuriösen Villen und essen in den teuersten Restaurants. Weiterlesen ⮕

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕