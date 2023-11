„Hamas-Kommandeur getötet“: Israel bestätigt Angriff auf Flüchtlingslager

Zum tödlichen Beschuss mit laut der Nachrichtenagentur AFP Dutzenden Toten hieß es von der Armee, dass im Zuge dessen ein Hamas-Kommandeur getötet worden sei, der für die Entsendung von Terroristen nach Israel verantwortlich gewesen sei, um den Terroranschlag vom 7. Oktober zu verüben.

Nach Angaben der der Armee sei Biari für alle militärischen Operationen im nördlichen Gazastreifen verantwortlich, seit die Armee ihre Bodenoperation begonnen habe – zudem sei er an mehreren Angriffen auf Israel beteiligt gewesen, die Jahrzehnte zurückliegen.Fotos, die ein Reuters-Fotograf an Ort und Stelle aufgenommen hat, zeigen zerstörte Gebäude und Leichen, die aus den Trümmern getragen werden.

Die israelische Armee konzentriert sich nach eigenen Angaben jetzt auf die Tunnelsysteme der Hamas im Gazastreifen. Innerhalb des vergangenen Tages seien schätzungsweise 300 Ziele angegriffen worden einschließlich Rampen zum Abschuss von Raketen und anderer militärischer Einrichtungen der „terroristischen Hamas-Organisation“, erklärte das israelische Militär am Dienstag. headtopics.com

Ein Sprecher sagte in der von der Huthi-nahen Nachrichtenseite SABA veröffentlichten Erklärung, „dass das die dritte Operation“ zur Unterstützung der Palästinenser sei und dass sie (die Huthi-Rebellen) weiterhin „Angriffe mit Raketen und Drohnen durchführen werden, bis die israelische Aggression endet“. Nach Angaben der israelischen Armee zuvor hatte die Raketenabwehr eine Boden-Boden-Rakete „vom Gebiet des Roten Meeres“ außerhalb Israels abgefangen.

„Es ist eine drohende Katastrophe für die öffentliche Gesundheit, die durch die Massenvertreibung, das Leben auf engstem Raum und Schäden an der Wasser- und Sanitärinfrastruktur droht“, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier am Dienstag. Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens 800.000 Menschen in den Süden geflüchtet sind. Auch aufgrund dieser Zustände würden Menschen sterben. headtopics.com

