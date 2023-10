Hamas in Moskau: Israel nennt Einladung „unverschämt“

Zuvor hatte Russland bekanntgegeben, dass Diplomaten mit Hamas-Vertretern in der russischen Hauptstadt über die Freilassung von Geiseln gesprochen haben.„Die Hamas ist eine terroristische Organisation, schlimmer als ISIS. Die Hände hochrangiger Hamas-Figuren sind mit dem Blut von mehr als 1.

Israel verurteilt die Einladung, „die einen Akt der Unterstützung des Terrorismus darstellt und die Gräueltaten der Hamas-Terroristen legitimiert. Wir fordern die russische Regierung auf, die Hamas-Terroristen unverzüglich auszuweisen“, so der Sprecher des Ministeriums, Lior Haiat, in einer Erklärung auf Twitter (X).

„Außerdem wurden Fragen besprochen, die mit der Freilassung russischer und anderer ausländischer Staatsbürger aus der palästinensischen Enklave verbunden sind“, teilte das Außenministerium der Agentur Interfax zufolge mit.Zuvor hatte die russische Führung eigenen Angaben zufolge auch in Katar mit Hamas-Vertretern über das Schicksal der Geiseln verhandelt. headtopics.com

Russland hat Beziehungen zur arabischen Welt, aber auch eine Vielzahl an Landsleuten, die in Israel leben. Vor diesem Hintergrund hat sich Moskau seit der Hamas-Attacke und der Reaktion Israels mehrfach als Vermittler angeboten. Zugleich hat Präsident Wladimir Putin den USA die Verantwortung für das Aufflammen der Gewalt in Nahost zugeschoben und behauptet, die US-Nahostpolitik sei nicht auf die Bedürfnisse der Palästinenser eingegangen.

Russland selbst wiederum wird vorgeworfen, die Eskalation in Israel auszunutzen, um von seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine abzulenken. Im UNO-Sicherheitsrat haben Russland und China kürzlich einen Resolutionsentwurf der USA, der Israels Recht auf Selbstverteidigung betonte und eine humanitäre Feuerpause forderte, abgelehnt. Zugleich fiel auch ein russischer Vorschlag durch, der unter anderem die Forderung nach einem Waffenstillstand enthielt. headtopics.com

