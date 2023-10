– Hamas: EU fordert Feuerpausen für Gazastreifen

Man rufe im Konflikt zwischen der islamistischen Hamas und Israel zu einem kontinuierlichen, schnellen, sicheren und ungehinderten Zugang für Hilfslieferungen auf. Zu notwendigen Maßnahmen gehörten auch „humanitäre Korridore und Pausen für humanitäre Zwecke“.

Die EU werde eng mit den Partnern in der Region zusammenarbeiten, um Zivilisten und Zivilistinnen zu schützen, Hilfe zu leisten und den Zugang zu Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung, Treibstoff und Unterkünften zu erleichtern, heißt es in der Erklärung weiter. Dabei wolle man sicherstellen, dass diese Hilfe nicht von terroristischen Organisationen missbraucht werde.Das Ergebnis des Gipfels zeichnete sich schon den ganzen Donnerstag über ab.

Länder wie Spanien und Irland setzten sich hingegen wegen der vielen zivilen Opfer bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen für einen solchen Aufruf ein. Die Verwendung von Wörtern wie „humanitäre Korridore“ und „Pausen“ im Plural in der Erklärung ist ein Kompromiss und soll deutlich machen, dass die EU Israel nicht auffordert, den Kampf gegen die Hamas mit sofortiger Wirkung einzustellen. headtopics.com

Man betone nachdrücklich das Recht Israels, sich im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht zu verteidigen. Zudem versicherten die EU-Staaten, Bemühungen für eine internationale Friedenskonferenz zu unterstützen.Vor der Einigung hatte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ein „entschlossenes Vorgehen“ gegen die Hamas gefordert und sich gegen einen Waffenstillstand ausgesprochen. „Alle Fantasien von Waffenstillstand, Feuerpausen etc.

Aber Österreich sei dafür, dass in kurzen Zeitfenstern humanitäre Korridore geöffnet werden, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. „Da ist es klar, dass in dieser Zeit die Waffen schweigen. Aber nur für diesen Fall“, so Nehammer. „Wenn wir Sicherheit für die EU wollen, wenn wir Sicherheit für die Menschen in Europa wollen, müssen wir die Terrororganisation Hamas bekämpfen. headtopics.com

