Hamas: Eine der reichsten extremistischen Gruppen der Welt

, die angeblich jährliche Einnahmen von über 500 Millionen Dollar erzielt, zu den fünf reichsten Extremistengruppen der Welt gezählt, wie die"Neue Zürcher Zeitung" schreibt. Das amerikanische Finanzministerium berichtete im selben Jahr über einen eigenen Investitionsfonds der Terrororganisation, deren weltweit angelegtes Portfolio ebenfalls mindestens 500 Millionen Franken umfasst.

"Sie haben ihre Kinder in Privatschulen untergebracht, ihre Familien in Luxusvillen an der türkischen Küste. Wenn sie essen gehen, dann nur in den feinsten Lokalen, wo man für einen Gang bis zu 200 Dollar hinlegt", sagte Hamas-Dissident Suheib Yusef 2019 im israelischen Privatfernsehsender Channel 12. Sein Vater ist einer der Gründer der Hamas.So etwa Ismail Haniyeh (60), seit 2017 Chef der Hamas, der im Exil in Katar lebt.

Der"Corriere" berichtet auch von Haniyes Söhnen Maaz und Hazem, die im familieneigenen"Betrieb" arbeiten und an der Mehrung des Vermögens mitarbeiten. Maaz soll das Imperium der Familie von Istanbul aus verwalten. Die Familie soll über drei bis vier Milliarden Dollar verfügen.Auch die Nummer zwei der Hamas, der 72-jährige Leiter des Politbüros Musa Abu Marzuk, lebt in Doha in Katar im Exil. headtopics.com

Khaled Maschal, ein weiterer Topshot der Hamas, ist ebenfalls ein politischer Führer der Terrororganisation. Er soll wie Haniyeh ein Vermögen von vier Milliarden Dollar besitzen und lebt wie seine Kollegen in Katar.

Eines steht fest: Die ideologischen Führer der Hamas haben wesentlich mehr Lebensqualität als die Menschen, die sie vorgeblich vertreten: In Katar müssen sie weder Artilleriebeschuss oder Bomben noch Mangel an Wasser, Nahrung, Strom und Treibstoff fürchten. Dennoch erwarten sie, dass die Bevölkerung des Gaza-Streifens in ihren zerschossenen Häusern ausharrt. headtopics.com

