Seit 25. Oktober sind zur Halloween-Einstimmung in Traiskirchen die Geister los. Im Bild: Jasmin Mannhart vom Tourismus- und Wirtschaftsförderungsverein (TWFV) bei den Halloween Holzgespenstern. alloween steht vor der Türe und auch in Traiskirchen wird wieder ein schauriges Fest gefeiert. An zehn Standorten im gesamten Stadtgebiet sind Holzgespenster zum Anmalen und Dekorieren versteckt und werden am 31. Oktober mit Süßem und Saurem bestückt. Dann wird auch zum Halloweenpfad in der Arkadia geladen.

Große und vor allem kleine Halloweenfans können sich auf einen spannenden Halloweenpfad durch die Einkaufspassage Arkadia freuen. Am 31. Oktober wird es hier von 15 bis 18 Uhr ganz schön schaurig zugehen. headtopics.com

In der Arkadia gibt es fünf verschiedenen Stationen: Kinder können dort an der Foto Schock Station einen Schnappschuss machen, ein Gespenst-to-go basteln, sich bei der Monsterwurf Station austoben, schaurige Bilderausmalen, sich mit Tattoos schmücken lassen oder ein Sprüh-Gruselbild gestalten. Auch für das leibliche Wohl ist mit kreativen Imbissen gesorgt.

Zur Einstimmung geht es auf den Spielplätzen schon ganz schön schaurig zu. Holzgespenster werden im gesamten Stadtgebiet auf verschiedenen Spielplätzen aufgestellt und können von Kindern bemalt und geschmückt werden. Malstifte sind bitte mitbringen. Zu Halloween werden diese dann mit Süßem oder Saurem bestückt. headtopics.com

