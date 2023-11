Halloweenparty im CCA Amstetten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

iele Kinder waren begeistert vom gruseligen Rahmenprogramm, das als Vorfreude auf Halloween am Samstag im CCA organisiert wurde. Am Samstag fand von 9:30 bis 17:30 Uhr im City Center Amstetten eine Halloween-Party der gruseligen Spitzenklasse statt. Das umfangreiche Rahmenprogramm mit Kürbisschnitzen, Slimy basteln, Geister und Gruselbilder malen brachte Klein und Groß zum Lächeln und lockte zahlreiche Familien in das Shopping-Center. „Es wurden über 300 Kürbisse für das Kürbisschnitzen zu Verfügung gestellt. Die Kinder konnten diese dann mit nach Hause nehmen.

Viele Kinder kamen bereits verkleidet ins CCA und ließen sich passend zum schaurig schönen Kostüm schminken. Die tollen Outfits präsentierten die Kinder während der Halloween-Umzüge bei Musik und Süßem oder Saurem im City Center Amstetten. Alle besonders Mutigen konnten ihr Fingerspitzengefühl beim Gruselfühlen auf die Probe stellen und die verschiedensten Gegenstände erraten. Von kuriosen bis alltäglichen Dingen war alles dabei. headtopics.com

Halloweenparty in Ebergassing für die JüngstenKübisschnitzen, basteln und eine Menge Spaß gab es bei der Halloweenparty im Ebergassinger Volksheim. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr Jaudling lud zur HalloweenpartyMehrere Bars warteten auf die teils verkleideten Partygäste. Weiterlesen ⮕

Ernst Krenek: Ein Salon und viele neue TöneSeit 2008 wird am Kremser Minoritenplatz zu Ernst Krenek geforscht, dokumentiert, ausgestellt – und musiziert. Weiterlesen ⮕

Halloween :Warum das Fest des Gruselns so viele in seinen Bann ziehtHalloween gehört zum Feierkalender – auch in Österreich. Psychiater Robert Queissner erklärt, was das mit negativer Emotionen und deren Bewältigung zu tun hat. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg treibt viele in die DoppelbesteuerungWladimir Putin setzte Teile des Doppel­be­steu­erungs­ab­kom­mens mit Österreich aus, hei­mi­sche Firmen bekommen es in Russland zu spüren. Weiterlesen ⮕

Illusionen und eine Zeitreise: Spannender Tag in WienViele spannende Stationen standen am Programm. Weiterlesen ⮕