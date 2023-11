Halloween-Vandalen schlugen zu: 500 Euro für Hinweis auf Täter

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

nbekannte zertrümmerten die Auslagenscheibe von Friseur Ronni Maier in der Böheimgasse in Wiener Neustadt. Die schlechte Nachricht ereilte Ronni Maier am Feiertag in der Steiermark: Unternehmerkollegen aus der Innenstadt hatten ihm Fotos von seiner zertrümmerten Auslagenscheibe seines Friseursalons - er liegt in der Einflugschneise der Lokalszene - geschickt. Die Scheibe war in der Halloween-Nacht zu Bruch gegangen, von den Tätern fehlt jede Spur. „Bisher gibt es keine Hinweise“, sagt der Unternehmer zur NÖN.

Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro, bis die große Glasscheibe ersetzt werden kann, wird es einige Zeit dauern. „Mich ärgert es, dass wir Unternehmer in der Innenstadt uns immer wieder mit so etwas herumschlagen müssen“, so Ronni Maier. Deswegen setzt er auch 500 Euro Belohnung aus, „für den Hinweis, der zur Ausforschung des Täters führt“, sagt Maier. headtopics.com

