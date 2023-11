Halloween-Party in Gösting: Eine lokale Tradition

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Der Ort war kürzlich Schauplatz einer Halloween-Party, die sich längst zur lokalen Tradition entwickelt hat.

Alles begann vor vier Jahren in Gösting, inspiriert von Kelly Geyers amerikanischer Herkunft. Anfangs waren nur acht Kinder unter den Besuchern, doch die Begeisterung wuchs von Jahr zu Jahr. Bei der diesjährigen Party konnten sich über 30 Kinder aus Gösting und dem benachbarten Zistersdorf auf ein unvergessliches Halloween-Erlebnis freuen.

Die Besonderheit dieser Veranstaltung liegt in der unkonventionellen Art der Süßigkeitenverteilung. In den USA steht „Trick or Treat“ am Programm, dies ist in Österreich aber keine gängige Praxis. Die Geyers haben eine clevere Lösung gefunden: Eltern dekorieren ihre Autos und füllen den Kofferraum mit Süßigkeiten, sodass die Kinder von Auto zu Auto ziehen können, um sich zu „versorgen“. headtopics.com

Die Halloween-Party in Gösting hat sich dank der herzlichen Unterstützung der Dorfgemeinschaft und engagierter Eltern zu einer festen Tradition entwickelt. Ursprünglich aus eigener Tasche finanziert, werden mittlerweile Spenden gesammelt, um die steigenden Kosten zu decken.

Kelly Geyer äußerte sich erfreut über den Erfolg der Veranstaltung und betonte, wie wichtig es sei, den kulturellen Austausch zu fördern: „In einer Welt, in der die Vielfalt immer mehr an Bedeutung gewinnt, zeigt diese Party, wie der Gemeinschaftssinn durch das Miteinander der unterschiedlichen Kulturen bereichert werden kann.“ headtopics.com

Halloween im Reihenhaus:Pestdoktor und Nebelmaschine: In Krieglach wird Halloween im kleinen Rahmen groß gefeiertVor Allerheiligen wird es in weiten Teilen des Mürztals gruselig: Halloween hat sich auch in der Region etabliert. Insbesondere in Krieglach, wo eine ganze Siedlungsgemeinschaft zusammen feiert. Weiterlesen ⮕

Halloween-Party in Jaudling: Hexen, Gruselmonster und wilde Tiere Kinder kamen bei Spielen und Tänzen auf ihre Kosten. Weiterlesen ⮕

Halloween-Party mit Bogenschießen bei der FF Unter-OberndorfDie Gruppe 'Arduinnas Gefährten' hat eine Halloween - Party mit Bogenschießen auf dem Gelände der FF Unter-Oberndorf veranstaltet. Kinder und Jugendliche konnten unter Anleitung mit Pfeil und Bogen auf Geister schießen und hatten dabei viel Spaß. Weiterlesen ⮕

Haimbuchner wettert gegen Halloween, Kinder und JournalistenOberösterreichs FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner mit ausländerfeindlicher Halloween -Botschaft auf Tiktok. Weiterlesen ⮕

Wie ein familienfreundliches Halloween gelingt Halloween ist mittlerweile ein echtes Highlight für Kinder , auch in Österreich. Für manche Eltern ist der Kult aus den USA ein wenig herausfordernd. Rat auf Draht hat Tipps dazu. Weiterlesen ⮕

'Fremde wollen was' – FPÖ regt mit Halloween-Video aufEr kann es nicht lassen: Kurz vor Halloween hat der Chef der OÖ-Freiheitlichen, Manfred Haimbuchner, ein Video mit einem schrägen Vergleich gepostet. Weiterlesen ⮕