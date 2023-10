Halloween-Party für Kids und andere Veranstaltungen im Bezirk

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Johannes Skaropitsch und Valentin Gruber (v. l.) laden zur Halloween-Party für Kids auf die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Lilienfeld am 31. Oktober ein. heater, Halloween, Flohmarkt und Ausstellung zur Reformation: Unterhaltung wird in den kommenden Tagen quer durch den Bezirk bis nach Mariazell geboten.

Langeweile muss nicht sein, in der Region ist in den kommenden Tagen so einiges los. Die NÖN stellt einige Veranstaltungen vor.im Gasthaus Gruber gezeigt. Das Stück handelt von einer verwahrlosten Pension der Familie Stengl. Frau Stengl bewahrt ein Geheimnis… mehr wird nicht verraten, aber das Stück ist spannend und sorgt für Lacher, prophezeien die Schauspielerinnen und Schauspieler. Fünf Männer, fünf Frauen und – noch jemand, wieder ein Geheimnis. headtopics.com

Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr, Sonntag, 29. Oktober, um 15 Uhr sowie Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr, Samstag, 4. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag 5. November, um 15 Uhr27. Oktober, ab 19.30 Uhr, ebenso am 3. und 4. November, ebenfalls um 19.30 Uhr

. Dabei handelt es sich um eine turbulente Verwechslungskomödie in zwei Akten von Francis Veber. Ins Deutsche übersetzt wurde dieser Klassiker vom bekannten Komiker Dieter Hallervorden. Es treten die Schauspieler deram 31. Oktober. Ab 16 Uhr verwandeln sich für eine Kinder-Halloween-Party die Räumlichkeiten der Bezirksstelle in der Liese-Prokop-Straße 8 inin einen Ort voller Grusel und Kreativität. headtopics.com

