Halloween-Krawallnacht – Polizei setzt Wasserwerfer ein

NIBOR / Action Press / picturedesk.comzu Krawallen gekommen. Wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte, kam es im Laufe des Abends im Hamburger Stadtgebiet vermehrt"zu Störungen durch Jugendgruppen". Die Gruppen von bis zu 350 Jugendlichen zündeten demnach vereinzelt Feuerwerkskörper, im Stadtteil Harburg bewarfen sie die Einsatzkräfte mit Böllern. Die Polizei drängte die Menschen mit Wasserwerfern zurück.

Rund 45 Menschen mit Palästina-Flaggen, die"entsprechende Parolen skandierten" waren laut Polizeiangaben im Stadtteil St. Georg unterwegs. Die Polizei löste die nicht angemeldete Versammlung auf.Auch einige Fußballfans, die sich anlässlich des DFB-Pokalspiels zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 eingefunden hatten, randalierten und zündeten Pyrotechnik. Insgesamt waren rund 1200 Polizisten im Einsatz.

An Halloween vor einem Jahr habe es laut NDR bereits viele Einsätze für die Polizei gegeben – auch in Harburg. Dieses Jahr hatten die Stadtverantwortlichen angekündigt, mit einem Gruselzelt ein Alternativangebot zu schaffen – dies sei offenbar ohne Erfolg geblieben.Bis zu 350 Jugendliche zündeten Feuerwerkskörper und randalierten in verschiedenen Stadtteilen.Es kam zu vereinzelten Festnahmen, wie die Hamburger Polizei mitteilte.NIBOR / Action Press / picturedesk. headtopics.com

