Halloween-Krawalle in Hamburg: Polizei setzt Wasserwerfer ein

In Hamburg ist es am Halloween-Abend zu Krawallen gekommen - die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sich am Dienstag im Stadtteil Harburg zunächst 150 bis 200 überwiegend junge Menschen. Ihre Zahl sei dann auf 300 bis 350 gestiegen. Es seien Böller auf Einsatzkräfte geworfen worden. Die Polizisten versuchten, die Menschenmenge mit Wasserwerfern zurückzudrängen.

Es habe eine noch unbekannte Anzahl an Festnahmen gegeben. Auf Bildern waren ein Wasserwerfer der Polizei, der Wasser abgibt, und mindestens ein ausgebrannter Müllcontainer zu sehen. Ein dpa-Fotograf berichtete, die Polizei habe die überwiegend jungen Menschen mehrfach aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Als sie dieser Aufforderung nicht nachgekommen seien, seien Wasserwerfer eingesetzt worden, um die Menschen aus den Straßen zu treiben.

Bereits vor einem Jahr hatten junge Krawallmacher die Polizei am Harburger Ring in Atem gehalten - mehrere Menschen kamen damals vorübergehend in Gewahrsam. Ein Polizeisprecher sagte deshalb am Dienstag zu den erneuten Krawallen: „Wir waren darauf vorbereitet.“ (APA/dpa)Bitte wechseln Sie zu einem unterstützten Browser wie headtopics.com

Halloween-Krawalle in HamburgIn Hamburg ist es am Halloween-Abend zu Krawallen gekommen - die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sich am Dienstag im Stadtteil Harburg zunächst 150 bis 200 überwiegend junge Menschen. Ihre Zahl sei dann auf 300 bis 350 gestiegen. Es seien Böller auf Einsatzkräfte geworfen worden. Weiterlesen ⮕

Halloween-Krawalle in Linz: FPÖ-Chef kritisiert AsylpolitikIm vergangenen Jahr kam es in der Linzer Innenstadt zu gewalttätigen Ausschreitungen an Halloween. Rund 200 junge Männer bewarfen Passanten und Polizisten mit Böllern, Steinen und Flaschen. Anlässlich des Jahrestags der Krawalle kritisierte der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner die Asylpolitik der Bundesregierung. Weiterlesen ⮕

Polizei verstärkt Einsatz an HalloweenDie Polizei verstärkt ihren Einsatz an Halloween, um Zwischenfälle zu verhindern. Sondereinsatzkräfte, Diensthunde und andere Einheiten werden eingesetzt, um eine sichere Halloween-Nacht zu gewährleisten. Weiterlesen ⮕

Polizei sieht sich für Halloween-Nacht gewappnetIn Linz kam es am 31. Oktober vergangenes Jahr zu Gewalt und Ausschreitungen. Laut dem Innenministerium gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass sich solche Krawalle heute Nacht wiederholen könnte. Man erwarte eine „normale Fortgeh-Nacht“. Dennoch sei die Polizei auf alle Eventualitäten vorbereitet mit verstärkter Präsenz im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween-Nacht aufDie Wiener Polizei wird für die bevorstehende Halloween-Nacht mit zusätzlichen zivilen und uniformierten Kräften im Einsatz sein. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage. Weiterlesen ⮕

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween aufDie Exekutive warnt potenzielle Krawallmacher und will konsequent vorgehen - auch bei „vermeintlich harmlosen Streichen“. Auch Feuerwehr und Notruf rüsten sich für die Nacht Weiterlesen ⮕