Halloween in Mank: Eine gelungene „Freakshow“

usik, Verkleidungen und gruselige Gestalten - Zum elften Mal wurde in Mank die Halloween Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November zum Tag gemacht. Jugendliche aus der gesamten Umgebung nutzten die Chance, sich zu verkleiden und das mühevoll dekorierte Ambiente der „Alten Schlachthalle“ in Mank zum Horror-Haus zu machen. Von einem Styling Corner über Mini-Donuts bis hin zu den drei Stages: Für die Besucherinnen und Besucher kam nichts zu kurz. Das Fest unter dem Motto „Freakshow“ war jedenfalls ein gelungener Abend mit zahlreichen Gästen und ausgefallenen Dekorationen.

Sebastian, Lisa, Manuel, Philipp und Ramona (von links) posierten in ihrem Kostümen gemeinsam mit dem Horrorclown vor der Fotoecke. Jan, Paul, Jonas und David (von links) inspirierten sich an dem Film Hangover und stellten mit ihren Kostümen humorvoll und kreativ die Hauptcharaktere nach. headtopics.com

