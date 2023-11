Halloween-Gestalten in der Wiener Neustädter Herrengasse

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:uch in der Herrengasse in Wiener Neustadt wurde ausgiebig Halloween gefeiert.

Dieser gruselige Tag muss natürlich auch in der Herrengasse ausgiebig gefeiert werden. Schaurige Kostüme gab es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Partymeile Wr. Neustadt zu sehen. Die gesamte Eventlocation und die Lokale wurden dafür zur „Gruft der Toten“.

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween-Nacht aufDie Wiener Polizei wird für die bevorstehende Halloween-Nacht mit zusätzlichen zivilen und uniformierten Kräften im Einsatz sein. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage. Weiterlesen ⮕

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween aufDie Exekutive warnt potenzielle Krawallmacher und will konsequent vorgehen - auch bei „vermeintlich harmlosen Streichen“. Auch Feuerwehr und Notruf rüsten sich für die Nacht Weiterlesen ⮕

Halloween im Reihenhaus:Pestdoktor und Nebelmaschine: In Krieglach wird Halloween im kleinen Rahmen groß gefeiertVor Allerheiligen wird es in weiten Teilen des Mürztals gruselig: Halloween hat sich auch in der Region etabliert. Insbesondere in Krieglach, wo eine ganze Siedlungsgemeinschaft zusammen feiert. Weiterlesen ⮕

Schaurige Nacht im GruselgartenZu Halloween wurde es richtig gruselig im Geisterhaus von Christa Kramer. Weiterlesen ⮕

Kind verletzt: Auffahrunfall in Wiener NeustadtAm Dienstag ereignete sich in Wiener Neustadt ein Auffahrunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Weiterlesen ⮕

Namensstreit um Park vor Hochhaus in Wiener NeustadtIm Zuge des Namensstreits um die Benennung eines Parks vor einem Hochhaus in Wiener Neustadt wurden bereits vier Plätze für Benennungen nach bekannten Persönlichkeiten festgelegt. Ein fünfter Platz wird noch gesucht. Weiterlesen ⮕