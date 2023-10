Haimbuchner wettert gegen Halloween, Kinder und Journalisten

(FPÖ) führt in den sozialen Medien aktuell zu Diskussionen. Halloween muss jetzt für einen populistischen Angriff auf Ausländer herhalten.

"Das ist wie jeden Tag in Österreich. Irgendwelche Fremde ziehen von Haus zu Haus und wollen etwas gratis", sagt der hochrangige FPÖ-Politiker,"wenn es nach mir ginge, würde sie nichts mehr bekommen." "Es sind Kinder, die von Haus zu Haus ziehen", wundert sich ein User auf Twitter, eine andere Userin fragt:"Sollen die zuerst die Küche schrubben?" Und auch an dievon einem Angriff Haimbuchners bei einer Veranstaltung auf Medien:"Er wolle"Islamisten und Journalisten Benehmen" beibringen, habe er dort gesagt. Auch das führt zu Kritik an Haimbuchner.

